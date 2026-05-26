Горячие обеды для 1–11 классов: когда питание в школах станет полностью бесплатным

С началом нового учебного года на Украине стартует следующий масштабный этап реформы школьного питания. Начиная с 1 сентября горячими обедами будут обеспечены учащиеся всех классов – с 1-го по 11-й.

Как пишет Delo.ua, об этом по итогам координационного совещания с руководителями областных военных администраций (ОВА) сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас бесплатным горячим питанием охвачены все дети в прифронтовых общинах, а также ученики начальной школы (1-4 классы) во всех регионах.

"С 1 сентября теплые обеды должны получать учащиеся 1–11 классов по всей Украине", - подчеркнула глава правительства.

Для этого Кабинет Министров уже распределил 1 миллиард гривен субвенции. Эти средства направят на капитальную модернизацию 73 школьных пищеблоков по всей Украине, что позволит учебным заведениям готовить еду по новым стандартам и в значительно больших объемах.

Напомним, ранее сообщалось, что из 8000 школьных пищеблоков, работающих в Украине, государство обновило 1200 в рамках реформы школьного питания. Еще около 7000 нуждаются в модернизации.

Автор:
Татьяна Бессараб