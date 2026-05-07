Школьные столовые в Украине обновляют: еще 10 заведений получат финансирование

Правительство утвердило новый этап финансирования программы модернизации школьных столовых. Объем третьего распределения средств составляет 183 млн гривен, которые будут направлены на обновление пищеблоков в 10 школах в разных областях страны, включая военных лицеев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Программа является частью системной реформы школьного питания, реализуемой с 2020 года по инициативе первой леди Елены Зеленской. Она предполагает не только ремонт столовых, но и обновление оборудования, изменение подходов к питанию и внедрение современного меню для школьников.

В настоящее время в рамках программы уже обновлено 1 668 пищеблоков. Это более 20% общего количества таких объектов в стране. Проект реализуется с участием государства, местных общин и международных партнеров.

Ключевая цель реформы – обеспечить учащихся безвозмездными горячими обедами. С 1 сентября планируется, что все школьники 1-11 классов во всех областях будут получать такое питание.

Правительство связывает реформу с улучшением здоровья и концентрации детей, особенно в условиях военного времени, когда вопрос качества питания имеет дополнительное социальное значение.

В итоге программа постепенно охватывает все больше школ и формирует единые стандарты питания, рассматривая модернизацию столовых как элемент долгосрочной инвестиции в образование и здоровье детей.

Напомним, ранее сообщалось, что из 8000 школьных пищеблоков, работающих в Украине, государство обновило 1200 в рамках реформы школьного питания. Еще около 7000 нуждаются в модернизации.