Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Школьные столовые в Украине обновляют: еще 10 заведений получат финансирование

столовая, питание
Школьные столовые в Украине обновляют / Depositphotos

Правительство утвердило новый этап финансирования программы модернизации школьных столовых. Объем третьего распределения средств составляет 183 млн гривен, которые будут направлены на обновление пищеблоков в 10 школах в разных областях страны, включая военных лицеев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Программа является частью системной реформы школьного питания, реализуемой с 2020 года по инициативе первой леди Елены Зеленской. Она предполагает не только ремонт столовых, но и обновление оборудования, изменение подходов к питанию и внедрение современного меню для школьников.

В настоящее время в рамках программы уже обновлено 1 668 пищеблоков. Это более 20% общего количества таких объектов в стране. Проект реализуется с участием государства, местных общин и международных партнеров.

Ключевая цель реформы – обеспечить учащихся безвозмездными горячими обедами. С 1 сентября планируется, что все школьники 1-11 классов во всех областях будут получать такое питание.

Правительство связывает реформу с улучшением здоровья и концентрации детей, особенно в условиях военного времени, когда вопрос качества питания имеет дополнительное социальное значение.

В итоге программа постепенно охватывает все больше школ и формирует единые стандарты питания, рассматривая модернизацию столовых как элемент долгосрочной инвестиции в образование и здоровье детей.

Напомним, ранее сообщалось, что из 8000 школьных пищеблоков, работающих в Украине, государство обновило 1200 в рамках   реформы школьного питания. Еще около 7000 нуждаются в модернизации.

Автор:
Татьяна Гойденко