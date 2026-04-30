В Украине обновляют школьные столовые: выделено более 420 млн. грн.

Правительство запускает новый этап реформы школьного питания / Depositphotos

Кабинет министров утвердил второе распределение субвенции на обновление школьной инфраструктуры – 421,1 млн грн направят на модернизацию пищеблоков в 15 регионах Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

О реформе школьного питания

Финансирование предусматривает закупку оборудования, а также создание и обновление 25 пищеблоков в учебных заведениях. Инициатива реализуется в рамках реформы школьного питания в сотрудничестве с общинами.

Правительство отмечает, что обновление столовых должно обеспечить безопасное и качественное питание учащихся, а также способствовать формированию культуры здорового образа жизни.

Ранее в завершение модернизации 19 столовых, начатой в 2025 году, уже было выделено 46,5 млн. грн.

Всего в Украине модернизировано около 20% школьных пищеблоков: 188 – за счет государственной субвенции, еще более 1500 – за средства местных бюджетов и международной поддержки.

Напомним, ранее сообщалось, что из 8000 школьных пищеблоков, работающих в Украине, государство обновило 1200 в рамках реформы школьного питания. Еще около 7000 нуждаются в модернизации.

Ольга Опенько