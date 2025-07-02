Качественное питание для школьников: в пищеблоки инвестируют 185 млн грн

Правительство приняло решение о распределении 185 миллионов гривен на нужды школ в 12 областях Украины. Эти средства будут целенаправленно направлены на модернизацию школьных пищеблоков, что должно значительно улучшить условия питания для учащихся.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабина 2 июля.

"В целом в текущем году для этого в государственном бюджете предусмотрено 960 млн грн", — отметил глава правительства.

Также он подчеркнул, что в рамках реализации государственной политики в области образования уже распределено более 488 млн. грн. так называемой STEM-субвенции между общинами. Сегодня принято решение о распределении еще более 11 млн. грн. для школ Днепровщины и Черкасщины.

Ранее правительство выделило 350 миллионов гривен на строительство и ремонт укрытий для школ, а также на аварийно-восстановительные работы. Эти средства пойдут на закупку генераторов и другого необходимого оборудования, чтобы обеспечить безопасное обучение детей в условиях войны.

Напомним, правительство зарегистрировало в Верховной Раде доработанные изменения в бюджет на 2025 год, которые предусматривают увеличение расходов на 449,8 млрд гривен. Основная часть дополнительных средств будет направлена на усиление оборонного потенциала страны, а также на поддержку образования и медицинского обеспечения граждан.