Правительство направило более миллиарда гривен на строительство школьных укрытий в Днепропетровской области

Правительство Украины выделило более миллиарда гривен на строительство укрытий в школах Днепропетровской области, чтобы обеспечить безопасность учеников в учебных заведениях. Новые защитные сооружения строят за счет государственных субвенций, а завершение первого объекта планируют к началу учебного года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Денис Шмыгаль осмотрел строительство защитного сооружения двойного назначения в одном из учебных заведений области. Укрытие, которое сможет вместить до 300 человек, финансируется за счет бюджетной субвенции.

Объект уже готов более чем на 50%, а его завершение планируется к началу нового учебного года. Шмыгаль подчеркнул, что создание безопасной и современной образовательной среды остается ключевым приоритетом правительства.

Кроме строительства укрытий, в рамках государственной поддержки система образования области получает также современную технику и оборудование в рамках реформы "Новая украинская школа". Правительство предусмотрело соответствующее финансирование для образовательных учреждений.

Премьер также напомнил о повышении доплат педагогам. Сейчас они получают ежемесячно дополнительно тысячу гривен, а с 1 сентября эта сумма увеличится до двух тысяч. На эти цели для области выделено более 320 миллионов гривен субвенции.

Дополнительно еще около 118 миллионов гривен будут направлены общинам области для приобретения школьных автобусов. Около 225 миллионов гривен выделено на обеспечение бесплатного питания учащихся начальных классов и модернизацию столовых.

Кроме того, правительство выделило 350 миллионов гривен на строительство и ремонт укрытий, а также на аварийно-восстановительные работы. Эти средства пойдут на закупку генераторов и другого необходимого оборудования, чтобы обеспечить безопасное обучение детей в условиях войны.