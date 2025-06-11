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Кабмин выделил 350 млн грн на укрытия и генераторы для школ: как учебным заведениям получить деньги

укрытие
Кабмин перераспределил 350 млн грн на укрытие и ремонт школ/НУШ

Правительство Украины выделило 350 миллионов гривен на строительство и ремонт укрытий, а также на аварийно-восстановительные работы. Эти средства также пойдут на закупку генераторов и другого необходимого оборудования, чтобы обеспечить безопасное обучение детей в условиях войны.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Отмечается, что главная цель перераспределения средств — максимально эффективно использовать бюджетные деньги, чтобы больше детей смогли безопасно вернуться к очной учебе уже в этом году.

Кто может получить деньги

Учебные заведения, которые подадут проектную заявку с соответствующим пакетом документов.

  • Для текущих и неотложных работ достаточно сметы.
  • Для строительства, реконструкции или капремонта необходима проектно-сметная документация с экспертизой.

Механизм распределения средств :

  • Заявки будет рассматривать комиссия с участием представителей МОН и, с согласия, членов Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Условия получения средств

  • Заведение разрушено или повреждено в результате войны.
  • Расположен в общине с высоким, умеренным или удовлетворительным уровнем безопасности (в соответствии с Методикой оценки рисков сохранности в системе образования).
  • Реализация проекта к концу этого года.

Комиссия будет оценивать проекты по следующим критериям:

  • количество учащихся, которые могут учиться очно или в смешанном формате;
  • наличие и емкость укрытия;
  • степень повреждения (по данным Реестра поврежденного имущества);
  • объем привлеченных средств из других источников;
  • проектная мощность заведения.

Напомним, правительство в течение двух последних лет инвестировало значительные средства в безопасность и доступность образования, выделив 13,7 млрд грн на обустройство и строительство укрытий в школах, а также 2,8 млрд грн на закупку школьных автобусов.

Автор:
Татьяна Бессараб