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Кабмин выделил 350 млн грн на укрытия и генераторы для школ: как учебным заведениям получить деньги
Правительство Украины выделило 350 миллионов гривен на строительство и ремонт укрытий, а также на аварийно-восстановительные работы. Эти средства также пойдут на закупку генераторов и другого необходимого оборудования, чтобы обеспечить безопасное обучение детей в условиях войны.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Отмечается, что главная цель перераспределения средств — максимально эффективно использовать бюджетные деньги, чтобы больше детей смогли безопасно вернуться к очной учебе уже в этом году.
Кто может получить деньги
Учебные заведения, которые подадут проектную заявку с соответствующим пакетом документов.
- Для текущих и неотложных работ достаточно сметы.
- Для строительства, реконструкции или капремонта необходима проектно-сметная документация с экспертизой.
Механизм распределения средств :
- Заявки будет рассматривать комиссия с участием представителей МОН и, с согласия, членов Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Условия получения средств
- Заведение разрушено или повреждено в результате войны.
- Расположен в общине с высоким, умеренным или удовлетворительным уровнем безопасности (в соответствии с Методикой оценки рисков сохранности в системе образования).
- Реализация проекта к концу этого года.
Комиссия будет оценивать проекты по следующим критериям:
- количество учащихся, которые могут учиться очно или в смешанном формате;
- наличие и емкость укрытия;
- степень повреждения (по данным Реестра поврежденного имущества);
- объем привлеченных средств из других источников;
- проектная мощность заведения.
Напомним, правительство в течение двух последних лет инвестировало значительные средства в безопасность и доступность образования, выделив 13,7 млрд грн на обустройство и строительство укрытий в школах, а также 2,8 млрд грн на закупку школьных автобусов.