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Кабмін виділив 350 млн грн на укриття та генератори для шкіл: як закладам освіти отримати гроші
Уряд виділив 350 мільйонів гривень на будівництво та ремонт укриттів, а також на аварійно-відновлювальні роботи. Ці кошти також підуть на закупівлю генераторів та іншого необхідного обладнання, щоб забезпечити безпечне навчання дітей в умовах війни.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
Зазначається, що головна мета перерозподілу коштів — максимально ефективно використати бюджетні гроші, щоб якнайбільше дітей змогли безпечно повернутися до очного навчання вже цьогоріч.
Хто може отримати гроші
Заклади освіти, які подадуть проектну заявку з відповідним пакетом документів.
- Для поточних і невідкладних робіт — достатньо кошторису.
- Для будівництва, реконструкції чи капремонту — потрібна проектно-кошторисна документація з експертизою.
Механізм розподілу коштів:
- Заявки розглядатиме комісія за участі представників МОН і, за згодою, членів Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.
Умови для отримання коштів
- Заклад зруйнований або пошкоджений внаслідок війни.
- Розташований у громаді з високим, помірним або задовільним рівнем безпеки (відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти).
- Реалізація проєкту до кінця поточного року.
Комісія оцінюватиме проєкти за такими критеріями:
- кількість учнів, які зможуть навчатися очно або у змішаному форматі;
- наявність та місткість укриття;
- ступінь пошкодження (за даними Реєстру пошкодженого майна);
- обсяг залучених коштів з інших джерел;
- проєктна потужність закладу.
Нагадаємо, уряд протягом двох останніх років інвестував значні кошти в безпеку та доступність освіти, виділивши 13,7 млрд грн на облаштування та будівництво укриттів у школах, а також 2,8 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів.