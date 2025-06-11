Кабмін виділив 350 млн грн на укриття та генератори для шкіл: як закладам освіти отримати гроші

Уряд виділив 350 мільйонів гривень на будівництво та ремонт укриттів, а також на аварійно-відновлювальні роботи. Ці кошти також підуть на закупівлю генераторів та іншого необхідного обладнання, щоб забезпечити безпечне навчання дітей в умовах війни.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Зазначається, що головна мета перерозподілу коштів — максимально ефективно використати бюджетні гроші, щоб якнайбільше дітей змогли безпечно повернутися до очного навчання вже цьогоріч.

Хто може отримати гроші

Заклади освіти, які подадуть проектну заявку з відповідним пакетом документів.

Для поточних і невідкладних робіт — достатньо кошторису.

Для будівництва, реконструкції чи капремонту — потрібна проектно-кошторисна документація з експертизою.

Механізм розподілу коштів:

Заявки розглядатиме комісія за участі представників МОН і, за згодою, членів Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Умови для отримання коштів

Заклад зруйнований або пошкоджений внаслідок війни.

Розташований у громаді з високим, помірним або задовільним рівнем безпеки (відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти).

Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти). Реалізація проєкту до кінця поточного року.

Комісія оцінюватиме проєкти за такими критеріями:

кількість учнів, які зможуть навчатися очно або у змішаному форматі;

наявність та місткість укриття;

ступінь пошкодження (за даними Реєстру пошкодженого майна);

обсяг залучених коштів з інших джерел;

проєктна потужність закладу.

Нагадаємо, уряд протягом двох останніх років інвестував значні кошти в безпеку та доступність освіти, виділивши 13,7 млрд грн на облаштування та будівництво укриттів у школах, а також 2,8 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів.