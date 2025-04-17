За два роки уряд виділив 13,7 млрд грн на облаштування шкільних укриттів

Уряд протягом двох останніх років інвестував значні кошти в безпеку та доступність освіти, виділивши 13,7 млрд грн на облаштування та будівництво укриттів у школах, а також 2,8 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, інвестиції в розвиток освітньої інфраструктури є одним з основних пріоритетів у діяльності Уряду. Крім того, регіони отримують субвенції на придбання сучасного обладнання для навчальних класів.

"Кожне шкільне укриття, кожен новий компʼютер чи гаджет для школи, кожна обладнана лабораторія чи майстерня — це нові можливості в навчанні, це більші шанси на самореалізацію людини, це додаткова підготовка до викликів та шлях до успіху", — підкреслив Шмигаль.

Важливим напрямком інвестицій також є реформа "Нова українська школа" (НУШ), на яку виділено 3,4 млрд грн. Ще майже 500 млн грн спрямовано на придбання обладнання для старшої школи, що має сприяти якісній підготовці учнів до майбутнього.

"Завдяки комплексній політиці "Школа офлайн" вже повернули понад 160 тисяч дітей до очного навчання. Прагнемо довести цей показник до 300 тисяч", — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, від початку року через електронний каталог Prozorro Market громади закупили 110 нових шкільних автобусів для підвезення учнів. Частину транспорту придбали для заміни знищеного внаслідок війни.