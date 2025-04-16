Громади закупили 110 шкільних автобусів вітчизняного виробництва з початку 2025 року

Від початку року через електронний каталог Prozorro Market громади закупили 110 нових шкільних автобусів для підвезення учнів. Частину транспорту придбали для заміни знищеного внаслідок війни.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у 2025 році Уряд виділив на програму 1,6 млрд грн. Автобуси виготовляються в Україні, на заводах у Чернігові, Черкасах, Луцьку та Запоріжжі, а до виробничого ланцюга залучено понад 200 українських компаній.

Лідером за кількістю закупівель з початку року стала Івано-Франківська область — тут придбали 40 автобусів. Регіон уже використав понад 85% субвенції, виділеної Урядом на 2025 рік.

Також нові автобуси отримають:

Львівська область — 30 автобусів

Миколаївська область — 12 автобусів

Волинська область — 12 автобусів

Хмельницька область — 10 автобусів

Кіровоградська область — 5 автобусів

Черкаська область — 1 автобус

Згідно з умовами програми, держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, а решту витрат компенсують місцеві бюджети. Загалом цього року планується придбати близько 600 автобусів.

Як зазначили у відомстві, субвенція Уряду на шкільні автобуси покликана зробити освіту доступною для всіх учнів. Насамперед кошти спрямовують у ті регіони, де найбільше дітей потребують підвезення до шкіл, але поки не мають такої можливості.

Вже третій рік поспіль громади мають можливість купувати шкільні автобуси через Prozorro Market, де за цей час було придбано понад 1000 одиниць на суму, що перевищує 3 мільярди гривень. Електронний каталог адмініструється державною установою "Професійні закупівлі", яка також визначає технічні стандарти товарів і перевіряє надійність постачальників.

Програма "Шкільний автобус"

З 2024 року програма "Шкільний автобус" реалізується завдяки фінансовій співпраці між Європейським Союзом та Україною в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility.

Впровадження програми координується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки України через Prozorro Market. Програма є частиною національної політики "Зроблено в Україні", яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про виділення 1,6 мільярда гривень на закупівлю понад 600 шкільних автобусів для українських шкіл. Програма спрямована на покращення доступу до освіти для дітей, які проживають у віддалених або постраждалих від війни районах, а також на підтримку українського виробництва.

Завдяки цій субвенції громади зможуть закупити нові автобуси або замінити ті, що були пошкоджені або знищені під час війни. Загалом планується придбати близько 460 автобусів для шкіл України.