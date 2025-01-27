На шкільні автобуси уряд виділив 1,6 млрд грн: скільки закуплять у 2025 році

Цього року уряд виділив 1,6 млрд грн на купівлю шкільних автобусів. Завдяки цій субвенції громади зможуть закупити нові автобуси або замінити ті, що були пошкоджені або знищені під час війни. Загалом планується придбати близько 460 автобусів для шкіл України.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Програма "Шкільний автобус" є важливою частиною урядової політики "Зроблено в Україні".Вона не тільки дозволяє дітям з віддалених сіл діставатись до шкіл, а й стимулює українські підприємства розширювати виробництво, створювати нові робочі місця та дозволяє випускати продукцію з високою доданою вартістю", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про закупівлі

Закупівлі відбуватимуться через е-каталог Prozorro Market, відповідну частину якого адмініструє державна установа "Професійні закупівлі".

Зазначається, що це гарантує прозорий, ефективний і швидкий процес, адже в середньому процедура триватиме до 10 днів.

Субвенція буде направлена на регіони, де є найбільша потреба в підвезенні дітей до школи, але ще не забезпечено таку можливість.

Держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, в залежності від фінансових можливостей громади, а залишок витрат покриють місцеві бюджети.

Які заклади освіти отримають автобуси

Першочергово отримати автобуси мають право:

Військові ліцеї (зокрема військово-морські та військово-спортивні), учні яких не забезпечені проживанням та потребують підвезення.

Школи, транспорт яких знищено внаслідок війни або передано на потреби армії.

Школи, у яких навчаються учні з громад, де заклади пошкоджені або зруйновані.

Опорні школи, які будуть створені у 2025 році.

Школи, оптимізовані чи реорганізовані у 2025 році.

Інші школи (від 100 учнів, пріоритет – тим, де навчається більше дітей).

Про програму "Шкільний автобус"

Програма "Шкільний автобус" триває вже третій рік.

Протягом 2023-2024 громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів.

Усі шкільні автобуси, виготовлені в Україні та відповідають вимогам локалізації. Тож субвенція не лише допомагає покращити шкільну інфраструктуру, а й підтримує національного виробника й поверне кошти у бюджет через податки.

Програма "Шкільний автобус" реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки через Prozorro Market і є частиною національної політики "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 1 мільярда гривень субвенції регіонам на закупівлю шкільних автобусів. Як повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, ці автобуси будуть підвозити дітей до шкіл з укриттями.