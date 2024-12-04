За два роки через Prozorro Market закупили 1000 шкільних автобусів, їх зібрали на чотирьох заводах України

У 2023–2024 роках громади придбали 1000 шкільних автобусів на суму понад 3 мільярда гривень. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

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Закупівлі відбувалися через електронний каталог Prozorro Market, відповідну частину якого адмініструють "Професійні закупівлі". У середньому процес закупівлі тривав лише 10 днів.

Скільки автобусів закупили в регіонах

За два роки найбільше шкільних автобусів придбали у Львівській та Київській областях — 93 та 90 одиниць відповідно.

Розподіл за іншими регіонами виглядає наступним чином:

· Дніпропетровська область – 68.

· Вінницька область – 62.

· Полтавська область – 55.

· Одеська область – 55.

· Рівненська область – 53.

· Закарпатська область – 53.

· Миколаївська область – 52.

· Житомирська область – 48.

· Тернопільська область – 44.

· Івано-Франківська область – 41.

· Хмельницька область – 40.

· Сумська область – 39.

· Черкаська область – 38.

· Чернівецька область – 35.

· Волинська область – 35.

· Харківська область – 33.

· Запорізька область – 26.

· Чернігівська область – 25.

· Кіровоградська область – 20.

· Херсонська область – 2.

Де виробляють шкільні автобуси

Зазначається, що всі шкільні автобуси, придбані через Prozorro Market, виготовлені в Україні.

Зокрема, транспорт було закуплено у чотирьох вітчизняних автомобільних заводів.

Завдяки цій програмі торік близько 10 тисяч працівників заводів і суміжних підприємств мали роботу та ресурси для подальшого розвитку, підкреслюють в Мінекономіки.

Що відомо про програму "Школа офлайн"

Оновлення шкільного автопарку – етап реалізації програми "Школа офлайн", яку впроваджує Міністерство освіти і науки.

Мета цієї ініціативи – забезпечити учням безпечні умови для очного навчання. Особливо актуальним це питання є для сільських районів та прифронтових територій, де наявність надійного транспорту має вирішальне значення.

"Закупівля 1000 нових шкільних автобусів – це важливий крок для відновлення доступу до очної освіти в умовах війни. Ці автобуси забезпечать довезення учнів до шкіл з укриттями, що гарантує їх безпеку під час навчання", – зазначила заступниця міністра освіти і науки України, Надія Кузьмичова.

Протягом двох років уряд виділяє субвенції для громад на закупівлю шкільних автобусів.

У 2025 році закупівлі автобусів через Prozorro Market продовжаться, адже потреба у шкільному транспорті лишається актуальною.

Довідково: Програма "Шкільний автобус" реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки через Prozorro Market і є частиною національної політики "Зроблено в Україні", яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 1 мільярда гривень субвенції регіонам на закупівлю шкільних автобусів. Як повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, ці автобуси будуть підвозити дітей до шкіл з укриттями.