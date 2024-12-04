- Категорія
- Кар'єра
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
За два роки через Prozorro Market закупили 1000 шкільних автобусів, їх зібрали на чотирьох заводах України
У 2023–2024 роках громади придбали 1000 шкільних автобусів на суму понад 3 мільярда гривень. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.
Закупівлі відбувалися через електронний каталог Prozorro Market, відповідну частину якого адмініструють "Професійні закупівлі". У середньому процес закупівлі тривав лише 10 днів.
Скільки автобусів закупили в регіонах
За два роки найбільше шкільних автобусів придбали у Львівській та Київській областях — 93 та 90 одиниць відповідно.
Розподіл за іншими регіонами виглядає наступним чином:
· Дніпропетровська область – 68.
· Вінницька область – 62.
· Полтавська область – 55.
· Одеська область – 55.
· Рівненська область – 53.
· Закарпатська область – 53.
· Миколаївська область – 52.
· Житомирська область – 48.
· Тернопільська область – 44.
· Івано-Франківська область – 41.
· Хмельницька область – 40.
· Сумська область – 39.
· Черкаська область – 38.
· Чернівецька область – 35.
· Волинська область – 35.
· Харківська область – 33.
· Запорізька область – 26.
· Чернігівська область – 25.
· Кіровоградська область – 20.
· Херсонська область – 2.
Де виробляють шкільні автобуси
Зазначається, що всі шкільні автобуси, придбані через Prozorro Market, виготовлені в Україні.
Зокрема, транспорт було закуплено у чотирьох вітчизняних автомобільних заводів.
Завдяки цій програмі торік близько 10 тисяч працівників заводів і суміжних підприємств мали роботу та ресурси для подальшого розвитку, підкреслюють в Мінекономіки.
Що відомо про програму "Школа офлайн"
Оновлення шкільного автопарку – етап реалізації програми "Школа офлайн", яку впроваджує Міністерство освіти і науки.
Мета цієї ініціативи – забезпечити учням безпечні умови для очного навчання. Особливо актуальним це питання є для сільських районів та прифронтових територій, де наявність надійного транспорту має вирішальне значення.
"Закупівля 1000 нових шкільних автобусів – це важливий крок для відновлення доступу до очної освіти в умовах війни. Ці автобуси забезпечать довезення учнів до шкіл з укриттями, що гарантує їх безпеку під час навчання", – зазначила заступниця міністра освіти і науки України, Надія Кузьмичова.
Протягом двох років уряд виділяє субвенції для громад на закупівлю шкільних автобусів.
У 2025 році закупівлі автобусів через Prozorro Market продовжаться, адже потреба у шкільному транспорті лишається актуальною.
Довідково: Програма "Шкільний автобус" реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки через Prozorro Market і є частиною національної політики "Зроблено в Україні", яку ініціював Президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 1 мільярда гривень субвенції регіонам на закупівлю шкільних автобусів. Як повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, ці автобуси будуть підвозити дітей до шкіл з укриттями.