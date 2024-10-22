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Автобуси, причепи, ліфти: в Україні компенсуватимуть 15% вартості вітчизняної техніки
Міністерство економіки підписало перший наказ про перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. До нього увійшла продукція дев’яти українських виробників.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, до переліку увійшли 88 позицій від 9 українських виробників, а саме: автобуси, вантажівки, ліфти, причепи, цистерни та сільгосптехніка. Купуючи їх можна отримати 15% компенсації від держави через банки-партнери програми.
Компенсація нараховуватиметься на продукцію таких підприємств:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- АТ «Черкаський автобус» (Черкаси) — на автобуси та вантажівки;
- ТОВ «Еверласт» (Одеса) — на напівпричіп-цистерну для нафтопродуктів;
- ТОВ НВП «Агромашінвест» (Дніпро) — навантажувач FARMER;
- ТОВ «СПД Петров» (Запорізька обл.) — 11 видів причепів;
- АТ «Ельворті» (Кропивницький) — компенсація вартості екскаватора-навантажувача ELEX;
- ТОВ «Велмаш-Україна» (Харківська обл.) — причепи, напівпричепи, причепи-платформи, маніпулятори (9 позицій);
- ТОВ «Карат-Ліфткомплект» (Київська обл) — шість модифікацій ліфтів;
- ТОВ «Завод Євроформат» (Київ) — три модифікації ліфтів;
- ПП «Транс-Авто-Д» (Хмельницька обл.) — 33 позиції причепів та напівпричепів.
Наразі до переліку включені підприємства, які подали заявки протягом першого тижня після запуску програми.
Як взяти участь у програмі
Як наголошують в Мінекономіки, відомство продовжує приймати заявки, і перелік техніки та обладнання буде розширюватися. Планується, що перелік оновлюватиметься щотижня.
Наразі тривають переговори з банками, через які покупці отримуватимуть компенсацію. Після підписання меморандумів програма стартує для покупців.
Нагадаємо, що рішення про запуск програми компенсацій Кабінет міністрів ухвалив 24 вересня 2024 року.
Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання.
Для виробників, щоб взяти участь у програмі потрібно:
- Подати електронну заявку до Мінекономіки.
- Надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.
Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.
Для покупців:
- оплатити техніку та обладнання через уповноважений банк;
- подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі;
Зазначається, що компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати в поточному році, за умови подачі заявки до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація буде нараховуватися в наступному році. Фінансування залежить від черговості надходження заявок і наявності бюджету.
Нагадаємо, перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва, вартість яких частково компенсується на рівні 25%, в рамках державної програми підтримки сільгоспвиробників, розширено до 11 314 номенклатурних одиниць.