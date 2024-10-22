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Автобуси, причепи, ліфти: в Україні компенсуватимуть 15% вартості вітчизняної техніки

Автобуси, причепи, ліфти: в Україні компенсуватимуть 15% вартості вітчизняної техніки
Фото: elex.kr.ua

Міністерство економіки підписало перший наказ про перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. До нього увійшла продукція дев’яти українських виробників. 

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко. 

За її словами, до переліку увійшли 88 позицій від 9 українських виробників, а саме: автобуси, вантажівки, ліфти, причепи, цистерни та сільгосптехніка. Купуючи їх можна отримати 15% компенсації від держави через банки-партнери програми.  

Компенсація нараховуватиметься на продукцію таких підприємств:

  • АТ «Черкаський автобус» (Черкаси) — на автобуси та вантажівки; 
  • ТОВ «Еверласт» (Одеса) — на напівпричіп-цистерну для нафтопродуктів;
  • ТОВ НВП «Агромашінвест» (Дніпро) — навантажувач FARMER; 
  • ТОВ «СПД Петров» (Запорізька обл.) — 11 видів причепів; 
  • АТ «Ельворті» (Кропивницький) — компенсація вартості екскаватора-навантажувача ELEX; 
  • ТОВ «Велмаш-Україна» (Харківська обл.) — причепи, напівпричепи, причепи-платформи, маніпулятори (9 позицій);
  •   ТОВ «Карат-Ліфткомплект» (Київська обл) —  шість модифікацій ліфтів; 
  • ТОВ «Завод Євроформат» (Київ) — три модифікації ліфтів;
  • ПП «Транс-Авто-Д» (Хмельницька обл.) — 33 позиції причепів та напівпричепів.

Наразі до переліку включені підприємства, які подали заявки протягом першого тижня після запуску програми. 

Як взяти участь у програмі

Як наголошують в Мінекономіки, відомство продовжує приймати заявки, і перелік техніки та обладнання буде розширюватися. Планується, що перелік оновлюватиметься щотижня.

Наразі тривають переговори з банками, через які покупці отримуватимуть компенсацію. Після підписання меморандумів програма стартує для покупців.

Нагадаємо, що рішення про запуск програми компенсацій Кабінет міністрів ухвалив 24 вересня 2024 року.  

Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ)  за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання.

Для виробників, щоб взяти участь у програмі потрібно:

  • Подати електронну заявку до Мінекономіки.
  • Надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.

Для покупців:

  • оплатити техніку та обладнання через уповноважений банк;
  • подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі;

Зазначається, що компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати в поточному році, за умови подачі заявки до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація буде нараховуватися в наступному році. Фінансування залежить від черговості надходження заявок і наявності бюджету.

Нагадаємо, перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва, вартість яких частково компенсується на рівні 25%, в рамках державної програми підтримки сільгоспвиробників, розширено до 11 314 номенклатурних одиниць. 

Автор:
Світлана Манько