Автобуси, причепи, ліфти: в Україні компенсуватимуть 15% вартості вітчизняної техніки

Міністерство економіки підписало перший наказ про перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. До нього увійшла продукція дев’яти українських виробників.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, до переліку увійшли 88 позицій від 9 українських виробників, а саме: автобуси, вантажівки, ліфти, причепи, цистерни та сільгосптехніка. Купуючи їх можна отримати 15% компенсації від держави через банки-партнери програми.

Компенсація нараховуватиметься на продукцію таких підприємств:

АТ «Черкаський автобус» (Черкаси) — на автобуси та вантажівки;

(Черкаси) — на автобуси та вантажівки; ТОВ «Еверласт» (Одеса) — на напівпричіп-цистерну для нафтопродуктів;

(Одеса) — на напівпричіп-цистерну для нафтопродуктів; ТОВ НВП «Агромашінвест» (Дніпро) — навантажувач FARMER;

(Дніпро) — навантажувач FARMER; ТОВ «СПД Петров» (Запорізька обл.) — 11 видів причепів;

(Запорізька обл.) — 11 видів причепів; АТ «Ельворті» (Кропивницький) — компенсація вартості екскаватора-навантажувача ELEX;

(Кропивницький) — компенсація вартості екскаватора-навантажувача ELEX; ТОВ «Велмаш-Україна» (Харківська обл.) — причепи, напівпричепи, причепи-платформи, маніпулятори (9 позицій);

(Харківська обл.) — причепи, напівпричепи, причепи-платформи, маніпулятори (9 позицій); ТОВ «Карат-Ліфткомплект» (Київська обл) — шість модифікацій ліфтів;

(Київська обл) — шість модифікацій ліфтів; ТОВ «Завод Євроформат» (Київ) — три модифікації ліфтів;

(Київ) — три модифікації ліфтів; ПП «Транс-Авто-Д» (Хмельницька обл.) — 33 позиції причепів та напівпричепів.

Наразі до переліку включені підприємства, які подали заявки протягом першого тижня після запуску програми.

Як взяти участь у програмі

Як наголошують в Мінекономіки, відомство продовжує приймати заявки, і перелік техніки та обладнання буде розширюватися. Планується, що перелік оновлюватиметься щотижня.

Наразі тривають переговори з банками, через які покупці отримуватимуть компенсацію. Після підписання меморандумів програма стартує для покупців.

Нагадаємо, що рішення про запуск програми компенсацій Кабінет міністрів ухвалив 24 вересня 2024 року.

Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання.

Для виробників, щоб взяти участь у програмі потрібно:

Подати електронну заявку до Мінекономіки.

Надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.

Для покупців:

оплатити техніку та обладнання через уповноважений банк;

подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі;

Зазначається, що компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати в поточному році, за умови подачі заявки до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація буде нараховуватися в наступному році. Фінансування залежить від черговості надходження заявок і наявності бюджету.

Нагадаємо, перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва, вартість яких частково компенсується на рівні 25%, в рамках державної програми підтримки сільгоспвиробників, розширено до 11 314 номенклатурних одиниць.