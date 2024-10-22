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Автобусы, прицепы, лифты: в Украине будут компенсироваться 15% стоимости отечественной техники

Автобусы, прицепы, лифты: в Украине будут компенсироваться 15% стоимости отечественной техники
Фото: elex.kr.ua

Министерство экономики подписало первый приказ о перечне техники и оборудования отечественного производства, покупателям которых государство будет возвращать 15%. В него вошла продукция девяти украинских производителей.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в список вошли 88 позиций от 9 украинских производителей, а именно: автобусы, грузовики, лифты, прицепы, цистерны и сельхозтехника. При покупке их можно получить 15% компенсации от государства через банки-партнеры программы.

Компенсация будет начисляться на продукцию таких предприятий:

  • АО «Черкасский автобус» (Черкассы) — на автобусы и грузовики;
  • ООО "Эверласт" (Одесса) — на полуприцеп-цистерну для нефтепродуктов;
  • ООО НПП «Агромашинвест» (Днепр) – погрузчик FARMER;
  • ООО «СПД Петров» (Запорожская обл.) – 11 видов прицепов;
  • АО «Эльворти» (Кропивницкий) – компенсация стоимости экскаватора-погрузчика ELEX;
  • ООО "Велмаш-Украина" (Харьковская обл.) — прицепы, полуприцепы, прицепы-платформы, манипуляторы (9 позиций);
  • ООО «Карат-Лифткомплект» (Киевская обл) – шесть модификаций лифтов;
  • ООО «Завод Евроформат» (Киев) – три модификации лифтов;
  • ЧП «Транс-Авто-Д» (Хмельницкая обл.) — 33 позиции прицепов и полуприцепов.

В настоящее время в перечень включены предприятия, подавшие заявки в течение первой недели после запуска программы.

Как принять участие в программе

Как отмечают в Минэкономики, ведомство продолжает принимать заявки и перечень техники и оборудования будет расширяться. Планируется, что список будет обновляться еженедельно.

В настоящее время продолжаются переговоры с банками, по которым покупатели будут получать компенсацию. После подписания меморандумов, программа стартует для покупателей.

Напомним, что   решение о запуске программы компенсаций Кабинет Министров принял 24 сентября 2024 года.

Покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) за покупку энергетического, колесного, строительного и специального оборудования.

Для производителей, чтобы принять участие в программе нужно:

  • Подать электронную заявку в Минэкономики.
  • Предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация по которому будет передаваться банкам для реализации программы.

Для покупателей:

  • оплатить технику и оборудование через уполномоченный банк;
  • подать в банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи;

Отмечается, что компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024, можно получить в текущем году, при подаче заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.

Напомним, перечень украинской сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства, стоимость которых частично компенсируется на уровне 25%, в рамках государственной программы поддержки сельхозпроизводителей расширен до 11 314 номенклатурных единиц.

Автор:
Светлана Манько