Уряд виділив 1 мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 1 мільярда гривень субвенції регіонам на закупівлю шкільних автобусів.

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Про це під час засідання уряду 21 червня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що пріоритет надаватиметься українським виробникам – таким чином буде підтримуватися і українська економіка.

"Безпека та якісна освіта наших дітей — це головна інвестиція, яку може робити держава", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, ці автобуси будуть підвозити дітей до шкіл з укриттями.

Гроші будуть розподілені між областями - завдяки співфінансуванню з місцевих бюджетів вони закуплять 500 автобусів вже до початку цього навчального року, щоб підвозити дітей до шкіл з укриттями у більш безпечних громадах.

"Наша ціль у 2024 році — створити безпечні умови для очного навчання близько 300 тисяч учнів. Працюємо над цим комплексно — укриття й автобуси. Доступ дітей до очного навчання є ключовою передумовою якісних змін в освіті", - йдеться в його повідомленні.

Також Федоров повідомив, що разом із партнерами триває спільна робота над тим, щоб забезпечити дітей і вчителів девайсами для навчання. Вчителі з початку повномасштабного вторгнення вже отримали майже 98 тисяч гаджетів, а діти — 128+ тисяч.

Своєю чергою прем'єр-міністр Шмигаль нагадав, що у 2023 році було так само виділено 1 млрд грн на цю програму закупівель. Тоді було придбано 434 шкільні автобуси.

Уряд затвердив законопроєкт про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

Також уряд затвердив законопроєкт про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, який визначає правові засади роботи такої системи, що є основою для надання соціальної підтримки в Україні.

За словами Шмигаля, уряд створить Єдиний соціальний реєстр, який міститиме різні бази даних та інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава.

"Це дозволить нам більш адресно підтримувати наших громадян, які цього дійсно потребують, та підвищить ефективність використання бюджетних коштів", - додав голова Кабміну.

Нагадаємо, що у квітні уряд затвердив механізм розподілу фінансування на облаштування безпечних освітніх просторів у закладах освіти у 2024 році. Регіони цьогоріч отримають додатково 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Найбільше фінансування уряд виділив для областей, наближених до зони бойових дій.

Додамо, що у Запорізькій області почали роботу над спорудженням "підземних шкіл" - укриттів для 50 тисяч учнів.

Також повідомлялося, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Фото: ua.depositphotos.com