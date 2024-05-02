Литва планує збудувати у шести областях України школи-бомбосховища

У шести регіонах України Литва "з нуля" збудує великі школи-бомбосховища, щоб повернути дітей до шкіл.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів керівник литовських програм Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс.

Він зазначив, що йдеться про конкретні локації в шести регіонах. Це Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області.

"А також ще один об'єкт, вирішуємо, де саме, – мабуть, на Харківщині", - додав Жарновскіс.

Чому виникла ідея будівництва підземних шкіл

За словами Жарновскіса, у деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл.

"Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. Уявіть собі, є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі. Нормальній школі, а не онлайн", - пояснив він.

Будівництво буде відбуватися "з нуля", - в місцях, де раніше не було укриттів. Безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть і антирадіаційний захист.

"Вкотре повторюся: наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати по-різному: для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля в позаурочний час", - заявив Жарновскіс.

За його очікуваннями, будівництво таких шкіл може бути завершено вже у 2024 році.

Нагадаємо, уряд Литви виділив 5 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл та дитсадків України. Зокрема, вже було відбудовано ліцей у Бородянці, який був майже зруйнований окупантами.

Також повідомлялося, що Швейцарія виділить додаткові кошти для відновлення українських шкіл.

Додамо, що Міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти Запорізької облдержадміністрації щодо будівництва п’яти підземних шкіл в області. Загальна сума субвенції від держави на ці проекти може сягнути 500 мільйонів гривень.

Підземні школи в Україні

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Окрім цього, за повідомленням Радіо Свобода, 3 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що школу під землею побудували і в Індустріальному районі міста. Приміщення освітнього закладу має 20 класних кімнат, тут зможуть навчатися 600 дітей. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів Харкова.

Також у Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Під землею у Харкові навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей.