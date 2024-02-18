У Київській області повністю або частково відновлено майже 200 закладів освіти, - КОВА

На Київщині вже повністю або частково відновили 198 закладів освіти, які були пошкоджені через повномасштабне вторгнення Росії. Серед них - 122 школи та 71 садочок.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Втрати освіти Київщини через повномасштабне вторгнення чималі – зруйновано та пошкоджено 244 школи, садочки, заклади позашкільної та профтехосвіти. Війна – не привід ставити на паузу навчання та розвиток наших дітей. Доступна, якісна та головне безпечна освіта – те, над чим працюємо з перших днів деокупації Київщини", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Очільник КОВА зазначив, що планується відновити ще 15 дитсадків. У дев'яти вже ведуться роботи, зокрема, в Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Броварській та інших громадах.

"Крім того, продовжуємо відновлювати школи. 28 закладів освіти плануємо відбудувати у таких громадах, як Баришівська, Великодимерська, Гостомельська, Макарівська, Калитянська, Бучанська, Білогородська, Гатненська, Вишнева, Дмитрівська, Боярська, Іванківська", - додав Кравченко.

Також у повідомленні йдеться про те, що в області тривають роботи з облаштування укриттів. Наразі вони будуються у 18 школах та дитячих садках, а у 26 закладах освіти тривають ремонти сховищ. На більшості обʼєктів готовність становить понад 80%.

Крім того, встановлені модульні укриття у 14 закладах освіти, а ще у шести вони будуть встановлені найближчим часом.

Загалом, за словами Кравченка, в школах та дитсадках наразі облаштовано понад 1,2 тис. укриттів.

Роботи фінансуються за рахунок бюджетів різних рівнів, коштів європейських донорів та благодійних організацій.

Раніше ми повідомляли, що у Гостомелі презентували проєкт будівництва житлових багатоповерхівок у одному з мікрорайонів замість тих, які були зруйновані внаслідок російської збройної агресії.

Також повідомлялося, що Швейцарія виділить додаткові кошти для відновлення українських шкіл.

А у лютому 2023 року Європейська комісія прийняла рішення виділити €1 млрд, щоб відновити пошкоджені в Україні школи та шпиталі.