Визначено переможця конкурсу на створення меморіалу у школі села Ягідне, де під час окупації був "підвал смерті"

Обрано переможця конкурсу на кращу концепцію меморіалу в селі Ягідне на Чернігівщині – ним стало архітектурне бюро Derbin Arch.

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Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що переможця конкурсу обрало журі, до складу якого увійшли архітектори, представники громади, місцевої влади, члени національної спілки архітекторів України. Архітектори бюро Сергій Дербін і Олексій Ятін з Дніпра відомі тим, що спроєктували унікальні вуличні модулі-укриття.

Відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс проєктів на кращу концепцію зі створення меморіального комплексу на вулиці Лісова, 1А в Ягідному Чернігівської області був оголошений 18 жовтня 2023 року - після трагічних подій, які пережили мешканці під час окупації.

Після звільнення Ягідного жителі не захотіли бачити школу місцем навчання і вирішили створити меморіал - закарбувати свій героїчний досвід та історичну пам’ять про трагічну подію для майбутніх поколінь. В оголошеному конкурсі було зареєстровано 13 заявок. На розгляд журі було подано 4 проєкти.

За проєктом Derbin Arch, який журі визначило як той, що найкраще відповідає вимогам конкурсу, будівля школи збереже свою форму та впишеться в середовище природи і лісу, де розташована. Архітектори створили візуально образ куба, через який буде сочитися вода. Ця фігура втілить всі страждання та страхи війни, а вода символізує сльози, які пролили жителі Ягідного.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Будівля школи буде збережена до найменших дрібниць, за винятком центральної частини, як можливість рухатися далі і формувати нові сенси. Стрічка, що в’ється навколо комплексу - прогулянкова алея - це символ ріки і спокою.

Згідно з проєктом меморіалу, перед входом до будівлі будуть лежати залишки зруйнованої техніки. Це початок експозиції. Потім можна буде спуститися до підвалу або піднятися на другий поверх до експозиційного простору і завершити огляд на даху на оглядовому майданчику. Серед меморіальних експонатів - місця страт та поховань місцевих жителів, залишки трофейної техніки, капонірів, місць фортифікаційних укріплень окупантів.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Разом з тим, згідно з повідомленням агентства, проєкт передбачає створення нового простору, який може бути корисним для громади. Всередині будуть облаштовані лекторій, адміністративний блок, місце для соціального підприємництва та психологічної реабілітації.

Переможці конкурсу отримають 50 тисяч гривень і право заключити договір зі Службою відновлення у Чернігівській області для розробки проєктно-кошторисної документації.

Що сталося у Ягідному

3 березня 2022 року село, що було розташоване на шляху російської армії, було окуповане. Вранці того дня окупанти змусили всіх мешканців села покинути свої домівки та спуститися у підвал місцевої школи. Будівля ягіднянської ЗОШ стала штабом військ окупанта, а її підвал - концтабором, в якому опинилися 368 людей.

За 27 днів ув’язнення від нестачі кисню, ліків і догляду в підвалі площею 197 квадратних метри померли щонайменше 10 людей, а ще принаймні семеро були страчені (хоча в Офісі президента заявляли про 11 та 10 жертв відповідно).

Українське слідство встановило особи 15 російських військових (йдеться про вихідців з Республіки Тива), що утримували мешканців Ягідного.

Повідомлялося також, що в результаті бойових дій всі 173 домогосподарства в Ягідному зазнали пошкоджень, 16 з них були зруйновані. Крім того, було знищено об’єкти комунальної власності – будинок культури та фельдшерський пункт.

Додамо, що Ягідне розташоване в 12 км на південь від Чернігова та в 140 кілометрах на північ від Києва біля авторозв'язки, де від траси Київ - Чернігів відгалужується об'їзна дорога навколо обласного центру. Ягіднянська загальноосвітня школа була побудована в 1955 році і виконувала роль освітнього закладу до 23 лютого 2023 року.