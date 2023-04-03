Зеленський, віце-канцлер Німеччини та генсек Ради Європи відвідали село Ягідне, де під час окупації був "підвал смерті" (ВІДЕО, ФОТО)

Президент Володимир Зеленський з віце-канцлером Німеччини Робертом Габеком і генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич 3 квітня відвідали село Ягідне на Чернігівщині та оглянули наслідки окупації.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зокрема Зеленський разом з іноземними гостями відвідав школу, у підвалі якої з 3 до 30 березня 2022 року окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей, найменшому з них було півтора місяця. Одинадцять осіб померли, не витримавши нелюдських умов. Десятьох розстріляли російські окупанти.

Президент зазначив, що жителі Ягідного пережили страшні випробування. За його словами, у цьому селі до окупації проживало близько 400 людей, і майже 370 осіб утримували у шкільному підвалі площею менш як 200 квадратних метрів.

Він розповів, що бранці в темряві писали на стінах прізвища й дати смерті односельців, щоб не забути, а діти писали рядки гімну України.

Зеленський наголосив на важливості присутності на звільнених територіях України представників країн-партнерів, які можуть все побачити на власні очі.

"Важливо бути в таких підвалах, щоб зрозуміти, щоб допомагати Україні. Думати, як знайти спосіб говорити з Російською Федерацією", – зазначив президент.

У результаті військової агресії всі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 із них зруйновані. Крім того, було знищено об’єкти комунальної власності – будинок культури та фельдшерський пункт. Зазнала значних руйнувань будівля школи.

Як повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, за 2022 рік відремонтовано понад 100 помешкань.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 31 березня разом з лідерами іноземних держав відвідав Бучу Київської області, де політики взяли участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації.