Зеленський і глави іноземних держав прибули до Бучі у річницю звільнення (ФОТО/ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський 31 березня разом з лідерами іноземних держав прибув до Бучі Київської області, де політики взяли участь у вшануванні пам’яті жителів міста, убитих під час російської окупації.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Разом із Зеленським пам’ять загиблих ушанували: президент Республіки Молдова Мая Санду, прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зеленський нагородив військових та місцевих жителів, які проявили особливу мужність та людяність під час окупації міста та для його звільнення. Президент разом з іноземними колегами встановили лампадки до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів Бучі, убитих російськими окупантами.

Фото: ОП

Нагадаємо, 31 березня очільники урядів Словаччини, Словенії, Хорватії прибули в Україну з візитом. Саме 31 березня 2022 року ЗСУ звільнили Бучу від російських окупантів. Тоді світові відкрилися перші військові злочини російських військ, що також відомо як "Бучанська різанина". Місто 33 дні було в окупації. Загарбники вбили 1400 мирних жителів, із них 37 дітей.