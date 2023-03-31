Зеленский и главы иностранных государств прибыли в Бучу в годовщину освобождения (ФОТО/ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта вместе с лидерами иностранных государств прибыл в Бучу Киевской области, где политики приняли участие в чествовании памяти жителей города, убитых во время российской оккупации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Вместе с Зеленским память погибших почтили: президент Республики Молдова Мая Санду, премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, а также Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Зеленский наградил военных и местных жителей, которые проявили особое мужество и человечность во время оккупации города и его освобождения. Президент вместе с иностранными коллегами установили лампадки к памятному кресту на месте захоронений мирных жителей Бучи, убитых российскими оккупантами.

Фото: ОП

Напомним, 31 марта главы правительств Словакии, Словении, Хорватии прибыли в Украину с визитом. Именно 31 марта 2022 года ВСУ освободили Бучу от российских оккупантов. Тогда миру открылись первые военные преступления российских войск, что также известно как " бучанская резня". Город 33 дня был в оккупации. Захватчики убили 1400 мирных жителей, из них 37 детей.