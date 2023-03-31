В Украину прибыли премьеры трех стран ЕС

Главы правительств Словакии, Словении, Хорватии - Эдуард Гегер, Роберт Голоб, Андрей Пленкович 31 марта прибыли в Украину с визитом. Ожидается, что они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

Об этом сообщили издания Aktuality.sk и пресс-служба правительства Хорватии и Словении.

Премьер-министр Словении приехал в Киев ночным поездом из Польши вместе с главой Минобороны Ярославом Надем.

"Мы хотим подтвердить нашу политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Мы также хотим подтвердить нашу приверженность политике территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметил премьер-министр Словении.

В свою очередь, пресс-служба хорватского правительства подтвердила участие премьер-министра в саммите по случаю освобождения Бучи от российской оккупации.

Премьер-министр Хорватии Пленкович уже провел встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Накануне ни о проведении саммита, ни о визите иностранных лидеров не анонсировалось.

Напомним, 31 марта 2022 года ВСУ освободили Бучу от российских оккупантов. Тогда миру открылись первые военные преступления российских войск, что также известно как "Бучанская резня". Город 33 дня был в оккупации. Захватчики убили 1400 мирных жителей, из них 37 детей.