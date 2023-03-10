В Словении отклонили предложение признать РФ государством-спонсором терроризма

Комитет парламента Словении по внешней политике отклонил представленный оппозицией проект резолюции о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщило издание EurActiv.

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В то же время, комитет единогласно поддержал выводы коалиции, осуждающие войну России против Украины, и призвал правительство продолжать оказывать поддержку и помощь Киеву.

Внесшие предложение парламентарии утверждали, что, приняв резолюцию, Словения осудит нападения России на Украину.

"Мы выразим нашу поддержку украинскому народу, проявляющему невероятное мужество в защите своей Родины и борьбе за общечеловеческие ценности свободы и демократии, и в то же время осудим российское вторжение", - заявили они.

В свою очередь министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что якобы "любая инициатива по внесению России в список стран-спонсоров терроризма будет равнозначна наказанию всего российского народа".

МИД считает, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве "нет категории или списка стран, поддерживающих терроризм". В настоящее время, по данным ведомства, семь стран-членов ЕС приняли подобные резолюции.

В частности, недавно парламент Словакии принял резолюцию, признавшую нынешний российский режим террористическим, а Россию - государством, поддерживающим терроризм.

Кроме того, Европейский парламент в ноябре принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. В США до сих пор не смогли принять аналогичное решение, но работают над тем, чтобы признать Россию "страной спонсором терроризма" так, чтобы минимизировать последствия такого решения. В настоящее время в Конгрессе США разрабатывается альтернативный законопроект.