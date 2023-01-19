Европарламент принял резолюцию о создании трибунала над руководством РФ и его союзников

Европейский парламент 19 января большинством голосов принял резолюцию в поддержку создания специального международного трибунала по преследованию преступления агрессии России против Украины.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что за этот документ проголосовали 472 депутата, против – 19, воздержались 33 европейских политика.

"Европейский парламент подчеркивает необходимость и неотложность лидерства европейских институций и стран-членов в создании специального дополнительного трибунала для осуждения преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством РФ и ее союзников и считает, что такой трибунал должен быть основан на основе международного соглашения между странами-единомышленниками при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в документе.

Европарламент считает, что создание специального трибунала восполнит большой пробел в текущей институциональной структуре международного уголовного правосудия и должен основываться на стандартах и принципах, применяемых к Международному уголовному суду и Римскому уставу.

Европейские политики призвали ЕС и его страны-члены во взаимодействии с партнерами и региональными организациями, такими как Совет Европы, создать "коалицию доброй воли" для осуществления международного правосудия и продвижения в борьбе с безнаказанностью России за совершение агрессии. В этом контексте депутаты приветствовали предложение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о создании специального трибунала для осуждения преступления агрессии против Украины.

Депутаты подчеркнули в резолюции, что специальный трибунал должен привлечь к ответственности не только президента РФ Владимира Путина, но и самопровозглашенного президента Белоруссии Александра Лукашенко и руководство Белоруссии.

"Европарламент считает, что специальный международный трибунал должен иметь юрисдикцию для преследования не только Владимира Путина и политического и военного руководства Российской Федерации, но и Александра Лукашенко и политического и военного руководства Беларуси как государства-соучастника, с территории которого и при материально-технической поддержки которой Российская Федерация ведет свою агрессивную войну против Украины", - говорится в документе.

Как отмечается в резолюции, специальный трибунал должен дополнять усилия МКС и его прокурора по расследованию обвинений в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершенных в Украине. Этот специальный трибунал должен тесно сотрудничать с МКС и размещаться в Гааге. Создание такого международного трибунала с участием Украины, по мнению депутатов, должно начаться немедленно.

"Европейский парламент твердо убежден, что образование этого специального трибунала для осуждения преступления агрессии пришлет очень четкий сигнал для российского общества и к международному сообществу, что Путин и российское политическое и военное руководство могут быть осуждены за преступления, совершенные в Украине.. а также станет сигналом для политической и деловой элиты России, что возвращение России к "бизнесу как всегда" с Западом при лидерстве Путина невозможно", - говорится в документе.

Как напоминается в резолюции, с начала российской агрессии, начавшейся с 2014 года, и особенно после неспровоцированного и ничем не оправданного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, российские войска совершали неизбирательные атаки против жилых массивов и гражданской инфраструктуры в Украине, мирных украинцев, развязав террор по всей стране, обстреливая жилые дома, школы, больницы, железнодорожные станции, театры, сети электро- и водоснабжения. Эти жестокие бесчеловечные действия привели к смертям и неисчислимым страданиям, к разрушению и массовому перемещению людей.

Тысячи украинцев, включая сотни детей, были убиты российскими захватчиками. Большое количество людей прошли через унижения, пытки, сексуальное насилие, через насильственное похищение и депортацию, совершенные российскими войсками и их приспешниками. Международные правозащитные и правоохранительные группы имеют документальные подтверждения многочисленных актов зверства российских войск по отношению к гражданскому населению, включая массовые убийства, пытки, изнасилование и противоправное заключение, а также факты насильственной депортации украинцев и принудительной адаптации украинских детей.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на принятие Европейским парламентом резолюции о создании специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против Украины.

“Приветствую принятие резолюции Европарламентом о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал”, - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессивную войну, а справедливость должна победить.

Напомним, Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.