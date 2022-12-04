В ООН обсуждают формат трибунала над руководством РФ за агрессию против Украины - представительница США

В структурах ООН в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Об этом сообщает британское издание The Guardian, исходящее из заявлений посла по особым поручениям по глобальному уголовному правосудию Государственного департамента США Бет ван Шаак.

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Последняя, выступая в Лондоне на мероприятии "Юристы за справедливость в Ливии", отметила, что США не заняли твердой позиции в отношении спецтрибунала, однако отметила целесообразность заочных процессов над россиянами, обвиняемыми в военных преступлениях, если их экстрадиция невозможна.

Дипломат также сказала, что США, возможно, могли бы рассекретить свои разведданные, которые помогут раскрыть тех, кто несет наибольшую ответственность за подготовку и ведение войны, которая, по ее словам, явно нарушила Устав ООН.

Как указывает The Guardian, слова представительницы Госдепа предполагают, что ключевые фигуры в администрации президента Джозефа Байдена теперь более склонны к созданию спецтрибунала.

"Мы рассматриваем все аспекты и, безусловно, поддерживаем некоторые промежуточные шаги, особенно когда речь идет о сохранении улик", — цитирует ее издание.

По словам ван Шаак, сейчас рассматриваются два варианта. Первый — это двусторонний договор между Украиной и ООН, "в некотором отношении благословленный Генеральной ассамблеей и обеспечивающий политическую поддержку всего международного сообщества и учреждающий самостоятельный трибунал".

Второй вариант, по ее словам, — это национальный суд, созданный Украиной с добавлением Европейским союзом или Советом Европы "международного элемента", который, возможно, будет одобрен и голосованием Генассамблее ООН.

В обоих случаях предусматривается именно процесс по преступлению агрессии с ограниченным числом обвиняемых, в число которых войдет высшее политическое руководство и, возможно, некоторые высокопоставленные военачальники.

Как указывает издание, хотя создание трибунала поддержали, в частности, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также Франция, Нидерланды и страны Балтии, позиция США и Великобритании по этому вопросу "менее ясна".

"Противники плана опасаются, что этот шаг вызовет дипломатические разногласия, снизит статус Международного уголовного суда или помешает его работе и послужит сдерживающим фактором для нынешнего российского руководства в достижении мирного соглашения. Также существует опасение, что главы государств и министры иностранных дел могут в соответствии с международным правом требовать функционального иммунитета от судебного преследования в национальных судах", - говорится в статье.

Напомним, что еще в начале октября Верховная Рада призвала международные организации и национальные парламенты других стран поддержать создание специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

За две недели до того в Офисе президента представили послам 30 стран проект создания специального трибунала, который должен иметь юрисдикцию расследовать и привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России.