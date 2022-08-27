МИД призвал поддержать петицию "Путина под трибунал": уже более 1,8 млн подписей

Министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию под названием "Путина под трибунал" о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Это поможет привлечь российское политико-военное руководство к ответственности.

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Об этом сообщили в МИДе.

В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые призвал международное сообщество создать Спецтрибунал для руководства РФ. Эта идея получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, ПАСЕ, Европарламента, Парламентской Ассамблеи НАТО и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Кроме того, с марта более 1,8 миллиона человек подписали соответствующую петицию на Avaaz под названием "Путина под трибунал" - это платформа международной организации, которая продвигает действия активистов и занимается сбором подписей и рассылкой петиций по всему миру.

Эта петиция должна достичь отметки в 2 миллиона подписей. В МИД Украины указывают, что российские власти требуют от Avaaz удалить ее.

"Общественная поддержка этой идеи во всем мире очень важна. Avaaz призвал сторонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона. Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию", — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что важно доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира по ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой.

Отметим, Европарламент 19 мая принял резолюцию по Украине, в которой призвал ЕС создать трибунал для судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против Украины.