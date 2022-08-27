МЗС закликало підтримати петицію "Путіна під трибунал": вже понад 1,8 млн підписів

Міністерство закордонних справ України закликає підтримати петицію під назвою "Путіна під трибунал" про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Це допоможе притягнути російське політично-військове керівництво до відповідальності

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Про це повідомили в МЗС.

У березні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше закликав міжнародну спільноту створити Спецтрибунал для керівництва РФ. Ця ідея отримала підтримку юридичної спільноти та громадянського суспільства, ПАРЄ, Європарламенту, Парламентської Асамблеї НАТО та Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Окрім того, з березня понад 1,8 мільйона людей підписали відповідну петицію на Avaaz під назвою "Путіна під трибунал" — це платформа міжнародної організації, яка просуває дії активістів та займається збором підписів і розсиланням петицій по всьому світу.

Ця петиція має досягти позначки у 2 мільйони підписів. У МЗС України вказують, що російська влада вимагає від Avaaz видалити її.

"Громадська підтримка цієї ідеї в усьому світі дуже важлива. Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 мільйони. Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію", — зазначили у МЗС.

У відомстві підкреслили, що важливо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними і що позиція світу щодо відповідальності за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями та військовими в Україні та проти неї, залишається жорсткою.

Зазначимо, Європарламент 19 травня ухвалив резолюцію щодо України, в якій закликав ЄС створити трибунал для судового переслідування російського та білоруського режимів за військові злочини, злочини проти людяності, геноцид та агресію проти України.