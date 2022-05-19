Європарламент підтримав створення міжнародного трибуналу для керівництва РФ

Європарламент 19 травня ухвалив резолюцію щодо України, в якій закликав ЄС створити трибунал для судового переслідування російського та білоруського режимів за військові злочини, злочини проти людяності, геноцид та агресію проти України.

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Про це йдеться на сайті Європарламенту.

"Ці розслідування та подальші судові переслідування повинні також поширюватися на всіх військовослужбовців російських збройних сил та державних чиновників, причетних до військових злочинів", – йдеться у резолюції.

Європарламент просить ЄС підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання за агресію проти України та залучити до відповіді російських політичних лідерів та воєначальників, а також їхніх союзників.

Депутати Європарламенту хочуть, щоб ЄС якнайшвидше надав усі необхідні людські та бюджетні ресурси, а також адміністративну, слідчу та матеріально-технічну підтримку, необхідну для створення цього трибуналу.

На думку Європарламенту, повідомлення про звірства, такі як невиборчі обстріли міст і селищ, насильницькі депортації, використання заборонених боєприпасів, атаки на мирних жителів у гуманітарних коридорах, страти та сексуальне насильство прирівнюються до порушень міжнародного гуманітарного права. Їх можна кваліфікувати як воєнні злочини.

Крім того, Європарламент висловив упевненість, що винні у військових злочинах мають постати перед судом і заявили про підтримку української влади та Міжнародного кримінального суду у збиранні доказів.

Депутати Європарламенту наголошують, що ЄС має діяти швидко, оскільки існує серйозний ризик того, що через бойові дії доказів, пов'язаних з військовими злочинами, будуть знищені.

Вони також висловили повну підтримку розслідуванню прокурора МКС та роботі Слідчої комісії Управління Верховного комісара ООН з прав людини, а також незалежних організацій громадянського суспільства та української влади, які займаються збиранням доказів.

Нагадаємо, в Україну направили групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, скоєних армією країни-агресора РФ на території нашої країни.

Зазначимо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан звертався до керівництва РФ, щоб отримати докази масових вбивств у Бучі та інших містах Київської області, якими Росія може володіти. При цьому російська сторона проігнорувала ці запити.