Жінки, діти та чоловіки похилого віку: окупанти продовжують масово ґвалтувати українців

Російська армія на окупованих українських територіях масово ґвалтує українців, серед яких діти, жінки та навіть чоловіки похилого віку.

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, дзвінки про зґвалтування здебільшого надходять від жертв та їх родичів із населених пунктів Харківської області, які наразі Збройні Сили України звільняють від окупантів.

"Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років. Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків. Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм", - поінформувала омбудсмен.

Людмила Денісова зазначила, що жертвами знущання росіян стали і чоловіки похилого віку.

"Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою. Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років. Жах і лють переповнюють!" - додала Денісова.

Зокрема, вона назвала такі дії окупантів геноцидом українського народу з особливою жорстокістю. А також звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, аби були враховані ці факти геноциду українського народу.

Нагадаємо, в уряді працюють над створенням нової загальнодержавної системи психологічної реабілітації для жертв війни.

Першим проєктом буде саме створення модульного містечка в Бородянці, де будуть розміщуватися кабінети психологів, тимчасове житло для працівників центру, що залишилися без даху над головою, невеликий хостел для людей, які потребують цілодобової психологічної підтримки.