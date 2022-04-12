Україна встановила особу окупанта, який зґвалтував немовля — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже встановлено особу російського окупанта, який зґвалтував немовля.

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Про це президент розповів під час звернення до парламенту Литви.

"Зафіксовано сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх і зовсім маленьких дітей. І навіть немовля. Про це просто страшно зараз говорити, але це правда, це було. Встановлено навіть цю особу, це російський Бичков із Пскова. Десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам це відео, відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з немовляти. Ось такий російський військовий, "захисник дітей", ось така спецоперація, яку спланували у Москві, ось така історія боротьби за "руський мір". Ось із таким тепер буде асоціюватися російська армія, російські десантники зі Пскова", — заявив Зеленський.

За словами глави держави, "російські пропагандисти, певне, вже почали це виправдовувати".

"Ймовірно, кажуть, що цього не було, а якщо було, то це був захист російськомовних", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що цей злочин залишиться на совісті тих, хто виховує таких десантників із Пскова, а також тих у Європі, хто досі не вимикає російську пропаганду у телемережах.

Він також поцікавився, як на вчинок десантника реагує міністр оборони РФ та інші автори ідеї розпочати повномасштабну війну.

"Може, міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей? До себе додому, дітей та онуків своїх. Він не хоче цього? Упевнений, побоїться", — додав президент.

Зазначимо, 9 квітня в Росії затримали солдата Олексія Бичкова, який записував відео із сексуальним насильством над немовлям. Окупант служить у військовій частині №64044 у передмісті Пскова. У соціальних мережах Бичков викладав відео зі знущаннями над дітьми.