Украина установила личность оккупанта, изнасиловавшего младенца — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже установлена личность российского оккупанта, который изнасиловал младенца.

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Об этом президент рассказал во время обращения к парламенту Литвы.

"Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних и совсем маленьких детей. И даже младенец. Об этом просто страшно сейчас говорить, но это правда, это было. Установлена даже эта личность, этот русский Бычков из Пскова. Десантник или спецназовец, который отправлял товарищам это видео, видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный, "защитник детей", вот такая спецоперация, которую спланировали в Москве, вот такая история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться российская армия, российские десантники из Пскова", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, "российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать".

"Вероятно, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоязычных", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это преступление останется на совести тех, кто воспитывает таких десантников из Пскова, а также тех в Европе, кто до сих пор не выключает российскую пропаганду в телесетях.

Он также поинтересовался, как на поступок десантника реагирует министр обороны РФ и другие авторы идеи начать полномасштабную войну.

"Может, министр обороны пригласит таких псковских десантников для защиты своих детей? К себе домой, детей и внуков своих. Он не хочет этого? Уверен, побоится", — добавил президент.

Отметим, 9 апреля в России задержали солдата Алексея Бычкова, который записывал видео с сексуальным насилием над младенцем. Оккупант служит в воинской части №64044 в пригороде Пскова. В социальных сетях Бычков выкладывал видео с издевательствами над детьми.