Женщины, дети и пожилые мужчины: оккупанты продолжают массово насиловать украинцев

Российская армия на оккупированных украинских территориях массово насилует украинцев, среди которых дети, женщины и даже пожилые мужчины.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, звонки об изнасиловании в большинстве своем поступают от жертв и их родственников из населенных пунктов Харьковской области, которые на данный момент Вооруженные Силы Украины освобождают от оккупантов.

"Вчера только за час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет. За последние сутки получили 56 звонков. Тройня 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, тяжкие травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм", - проинформировала омбудсмен.

Людмила Денисова отметила, что жертвами издевательства россиян стали и мужчины преклонных лет.

"Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Однолетнего мальчика изнасиловали двое, умер. Девочка двух лет, изнасиловали двое, осталась жива. Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет. Ужас и ярость переполняют!" – добавила Денисова.

В частности, она назвала такие действия оккупантов геноцидом украинского народа с особой жестокостью. А также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, чтобы были учтены эти факты геноцида украинского народа.

Напомним, в правительстве работают над созданием новой общегосударственной системы психологической реабилитации жертв войны.

Первым проектом будет именно создание модульного городка в Бородянке, где будут размещаться кабинеты психологов, оставшиеся без крова работники центра, небольшой хостел для людей, нуждающихся в круглосуточной психологической поддержке.