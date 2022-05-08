В Кабмине создадут новую общегосударственную систему психологической реабилитации для жертв войны

На сегодняшний день в правительстве работают над созданием новой общегосударственной системы психологической реабилитации, сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По ее словам, за 30 лет в Украине вообще не была создана такая программа ни для гражданских, ни для военных.

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"Сейчас правительству, Минздраву в сотрудничестве с другими ведомствами совместными усилиями приходится это наверстывать. Ведь практически все население будет нуждаться в реабилитации, поскольку такого стресса никто не переживал за последние 80 лет ни в Европе, ни в мире. Мы выстраиваем новую реабилитационную философию и новую общегосударственную систему ", – сказала она.

В центре этой системы будет человек, личность, имеющая право на качественную жизнь по высоким стандартам. Лапутина также рассказала, что у министерства есть амбициозные планы по созданию научно-практического центра психического здоровья мирового значения "Бородянка-Центр".

"У нас возникла идея, чтобы сейчас в наиболее разрушенных населенных пунктах Киевщины, где российские войска совершали бесчеловечные акты насилия над гражданским населением, нарабатывать быстрые решения по предоставлению людям психологической поддержки", – сообщила министр.

Первым проектом будет именно создание модульного городка в Бородянке, где будут размещаться кабинеты психологов, оставшиеся без крова работники центра, небольшой хостел для людей, нуждающихся в круглосуточной психологической поддержке.

Будут также места для проживания международных экспертов, которые будут приезжать и оказывать психологическую помощь, а вместе с тем будут анализировать все события.

Это будет уникальный научный опыт изучения феномена бесчеловечности. Это даже нельзя назвать зверством, потому что звери так не делают. Волк не съест одновременно 150 зайцев, поэтому не будет их убивать и выкладывать в линейку, чтобы смотреть на них и чувствовать от этого удовольствия", – подчеркнула она.

А там россияне творили насилие над детьми, над женщинами – это ужасно, это невозможно объяснить, поэтому все это нужно изучать психиатрам и психологам. В этой связи будет создан Научно-практический хаб, чтобы иностранные специалисты помогали в работе с людьми.

Ученые также будут изучать в разговорах с очевидцами все, что там произошло, чтобы предотвратить такое в будущем. Планируется, что в будущем этот хаб превратится в большой "Бородянка-Центр" – Всемирный центр ментального здоровья.

Среди прочего, министр рассказала, что ведомство также продолжит работу над проектом по созданию современного реабилитационного центра для ветеранов и членов их семей.

"Это должны быть высококачественные клиники по международным стандартам. Чтобы военные там лечились по государственным программам бесплатно, а граждане могли туда попасть по программам страхования или получать платные услуги", - подытожила министр.

Напомним, в том же интервью Лапутина сообщала, что по завершению войны с РФ украинские ветераны станут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения.