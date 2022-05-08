Опісля війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення, – міністр

По завершенню війни з РФ українські ветерани стануть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення, заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, за іншого розвитку подій вже цього року Кабмін мав реалізувати потужну ціль – закрити повністю черги для ветеранів, які є переміщеними особами.

"Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у держбюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог", – відмітила вона.

У зв’язку з цим, як повідомляє міністр, створено спільну робочу групу з міністерством розвитку громад та територій, Мінсоцом, Мінфіном, яка працює над тим, як моделювати житлову політику, щоб після перемоги був ефективний механізм першочергового надання житла ветеранам.

"Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які 8 років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать", – додає вона.

Крім того, як повідомляє Лапутіна, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім'я змушена переселитися.

Міністр наголосила, що, як і раніше, пріоритетним питанням для влади залишається забезпечення житлом всієї черги військових.

Нагадаємо, нещодавно Лапутіна також пояснила, що статус УБД отримають ті учасники територіальної оборони, які брали участь у бойових діях. Міністр зазначила, що триває активна робота над оновленням системи соціального захисту воїнів та їхніх сімей.