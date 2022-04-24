У Міністерстві у справах ветеранів пояснили, хто із добровольців тероборони отримає статус УБД

Статус УБД отримають ті учасники тероборони, які брали участь у бойових діях. Про це заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, повідомляє прес-служба відомства.

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Міністр зазначила, що триває активна робота над оновленням системи соціального захисту воїнів та їхніх сімей.

Кожен боєць, який брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.

"Коли ухвалювався закон, що дає добровольцям право на набуття статусу УБД із відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр військових дій. Тому це право було надано по всій Україні", – пояснила Юлія Лапутіна.

Але тепер вирішено, що його отримають ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях.

"При Міністерстві діятиме комісія за участю представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями", - додала Лапутіна.

Нагадаємо, у разі отримання інвалідності бійцем тероборони у бойових діях, буде вважатися, що інвалідність отримана внаслідок війни.

Уряд надав право членам добровольчих формувань територіальних громад використовувати артилерію та ракетні системи.