Французький іноземний легіон відпускає українців на війну з Росією

Французький іноземний легіон, який складається із висококваліфікованих піхотинців, вирішив відпустити українців, які бажають захищати свою Батьківщину.

Як передає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, українським солдатам залишають повне бойове екіпірування.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу — Міжнародного легіону територіальної оборони України.

Підрозділ комплектуватиметься з іноземних громадян , які хочуть взяти участь у відображенні російської агресії.

Для запису до Міжнародного легіону та з приводу всіх деталей бажаючі повинні звертатися до аташі з питань оборони посольства України у своїй державі.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України.

Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.

Станом на ранок понеділка, 28 лютого, російські війська знизили темпи настання, але продовжують спроби проривів на окремих ділянках.