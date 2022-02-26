В Україну прямують добровольці з інших країн

Захищати українську землю хочуть громадяни Литви, Латвії, Естонії, Ізраїлю.

В Україну незабаром прибудуть добровольці, які вирішили разом із українцями боротися проти путінської агресії.

Про це повідомив військовий Юрій Кочевенко.

"І ще добрих новин. Тільки говорив з другом із Литви. До нас уже їдуть добровольці. З Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю... Треба триматися!", - написав він.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .