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Категория
Общество
Дата публикации

В Украину направляются добровольцы из других стран

В Украину направляются добровольцы из других стран
В Украину направляются добровольцы из других стран

Защищать украинскую землю хотят граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля.

В Украину в скором времени прибудут добровольцы, которые решили вместе с украинцами бороться против путинской агрессии.

Об этом сообщил военнослужащий Юрий Кочевенко.

"И еще хороших новостей. Только говорил с другом из Литвы. К нам уже едут добровольцы. Из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Израиля… Надо держаться!", — написал он.

Фото 2 — В Украину направляются добровольцы из других стран

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько