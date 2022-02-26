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В Украину направляются добровольцы из других стран
Защищать украинскую землю хотят граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля.
В Украину в скором времени прибудут добровольцы, которые решили вместе с украинцами бороться против путинской агрессии.
Об этом сообщил военнослужащий Юрий Кочевенко.
"И еще хороших новостей. Только говорил с другом из Литвы. К нам уже едут добровольцы. Из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Израиля… Надо держаться!", — написал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.