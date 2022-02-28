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Тип
Война Война
Категория
Общество
Дата публикации

Французский иностранный легион отпускает украинцев на войну с Россией

Французский иностранный легион отпускает украинцев на войну с Россией
Бойцы Французского иностранного легиона. Фото: Pixabay

Французский иностранный легион, который состоит из высококвалифицированных пехотинцев, решил отпустить украинцев, желающих защищать свою Родину. 

Как передает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, украинским солдатам оставляют полную боевую экипировку.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения — Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Подразделение будет комплектоваться из иностранных граждан, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.

Для записи в Интернациональный легион и по поводу всех деталей желающие должны обращаться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в своем государстве.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины.

Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.

По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, российские войска снизили темпы наступления, но продолжают попытки прорывов на отдельных участках.

Автор:
Дмитрий Нарожный