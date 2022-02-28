Войска оккупантов снизили темпы наступления и несут большие потери

По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, российские войска снизили темпы наступления, но продолжают попытки прорывов на отдельных участках, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Оккупанты продолжили наносить воздушные удары по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, военным и критическим важным объектам инфраструктуры, населенным пунктам и боевым подразделениям.

Войска РФ также нанесли ракетный удар по жилым домам в Житомире и Чернигове.

При этом попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу. Украинцы успешно отражают атаки батальонно-тактических групп еще на подступах и заставляют врага отказываться от наступления.

Так, артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более пяти колонн вражеской техники и живой силы противника.

"Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся", — говорится в сообщении.

В начале дня российские войска пытались возобновить наступление в направлении Киева с севера наведением понтонной переправы через Ирпень в районе Демидова.

Российские войска также нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту, сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Оккупанты били по аэропорту трижды. Снаряды попали на взлетную полосу и перрон.