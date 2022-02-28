- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Российские войска пытаются возобновить наступление с севера - Генштаб ВСУ
Однако танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии продолжают удерживать оборону определенных рубежей.
По состоянию на 00:00 27 февраля в направлении Киева российские войска пытаются возобновить наступление с севера путем наведения понтонной переправы через Ирпень в районе Демидов. Об этом сообщили в генеральном штабе ВСУ.
При это в генштабе ЗСУ отметили, что очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха, так как украинскими силами обороны была уничтожена новая техника противника.
В ведомстве добавили, что танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом на очередном брифинге Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверил, что российские военные полностью прекратили движение с севера в направлении Киева, некоторые подразделения отходят.
Напомним, что российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту, сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.Оккупанты били по аэропорту трижды. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон.