Российские войска пытаются возобновить наступление с севера - Генштаб ВСУ

Однако танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии продолжают удерживать оборону определенных рубежей.

По состоянию на 00:00 27 февраля в направлении Киева российские войска пытаются возобновить наступление с севера путем наведения понтонной переправы через Ирпень в районе Демидов. Об этом сообщили в генеральном штабе ВСУ.

При это в генштабе ЗСУ отметили, что очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха, так как украинскими силами обороны была уничтожена новая техника противника.

В ведомстве добавили, что танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.

При этом на очередном брифинге Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверил, что российские военные полностью прекратили движение с севера в направлении Киева, некоторые подразделения отходят.

Напомним, что российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту, сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.Оккупанты били по аэропорту трижды. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон.