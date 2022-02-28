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Політика
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Російські війська намагаються відновити наступ із півночі - Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються відновити наступ із півночі - Генштаб ЗСУ
Фото: Office life

Проте танкові та механізовані підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії продовжують утримувати оборону певних рубежів.

Станом на 00:00 у напрямку Києва російські війська намагаються відновити наступ із півночі шляхом наведення понтонної переправи через Ірпінь у районі Демидів. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ.

При цьому в генштабі ЗСУ зазначили, що чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху, оскільки українськими силами оборони було знищено нову техніку противника.

У відомстві додали, що танкові та механізовані підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії утримують оборону певних рубежів.

При цьому на черговому брифінгу Радник глави Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що російські військові повністю припинили рух із півночі у напрямку Києва, деякі підрозділи відходять.

Нагадаємо, що російські війська завдали ракетних ударів по Миколаївському міжнародному аеропорту, повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Окупанти били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили у злітну смугу та перон.