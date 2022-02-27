Залізниця Білорусі переведена на ручний режим роботи. Мінський та Оршанський вузли паралізовані, — ЗМІ

Залізниця Білорусі була переведена на ручний режим роботи, при цьому Мінський та Оршанський вузли паралізовані. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

"Білоруську залізницю переведено на ручний режим роботи. Диспетчерську централізацію "Неман" виведено з ладу. Супутнє програмне забезпечення не працює. Мінський і Оршанський вузол паралізовані", — сказано у повідомленні.

Схема залізниць Білорусі. Джерело: телеграм-канал Nexta

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