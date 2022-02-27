- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Железная дорога Беларуси переведена на ручной режим работы. Минский и Оршанский узел парализованы, — СМИ
Железная дорога Беларуси была переведена на ручной режим работы, при этом Минский и Оршанский узлы парализованы. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.
"Белорусская железная дорога переведена на ручной режим работы. Диспетчерская централизация "Нёман" выведена из строя. Сопутствующее программное обеспечение не работает. Минский и Оршанский узел парализованы", — сказано в сообщении.
27 февраля самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.
24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.Подписывайтесь на наш Telegram канал