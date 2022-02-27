Железная дорога Беларуси переведена на ручной режим работы. Минский и Оршанский узел парализованы, — СМИ

Железная дорога Беларуси была переведена на ручной режим работы, при этом Минский и Оршанский узлы парализованы. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

"Белорусская железная дорога переведена на ручной режим работы. Диспетчерская централизация "Нёман" выведена из строя. Сопутствующее программное обеспечение не работает. Минский и Оршанский узел парализованы", — сказано в сообщении.

Схема железных дорог Беларуси. Источник: телеграм-канал Nexta

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