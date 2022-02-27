"Российские военные полностью прекратили движение с севера в направлении Киева", - Алексей Арестович

По его словам угрозы большим городам нет, а оборонительная операция проходит успешно.

27 февраля, Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг в Офисе президента касательно текущей ситуации в городах Украины, где идут бои с российскими военными.

По его словам, российские военные полностью прекратили движение с севера в направлении Киева, некоторые подразделения отходят. Чернигов и Сумы – тишина. Попытка дневного входа в глубину Харькова провалилась. Касательно Купянска - ситуация выясняется. Мариуполь - держится.

"Бердянск занят русско-оккупационными войсками, там не было наших войск. В сторону Херсона подходят небольшие резервы из Крыма. 11 военных десантных кораблей РФ вышли из гавани и ищут приключения возле Одессы", - говорит Арестович.

Он добавил, что было осуществлено три ракетных удара по Киеву: один неизвестно где, один сбит, еще один попал в Софиевскую Борщаговку. Данные выясняются. Также были воздушные удары по аэродрому в Житомире и по Запорожью.

Арестович также объяснил в каких случаях срабатывает воздушная тревога.

"Воздушная тревога звучит во многих городах, но она не всегда означает, что ракеты или самолеты направляются непосредственно на город. Она объявляется везде по факту их взлета, потому что непонятно, куда улетают ракеты. И гражданам нужно скрыться на это время", - добавил он.

Арестович подчеркнул, что в целом оборонительная операция проходит удачно. Потери противника: 4000 личного состава (около 1500 убитых и 3000 раненых), уничтожено и повреждено 27 самолетов, вертолетов — 26, танков — около 150, боевых бронированных машин — более 700, орудий — около 70, ЗР 4, боевые катера - 2

"Утром нас ждет еще ряд хороших новостей. За двое суток более 100 тысяч резервистов прибыло в ВСУ и ТРО. Угрозы большим городам нет", - подытожил советник главы Офиса президента.

Напомним, что поздно вечером 27 февраля российскими войсками были нанесены удары по аэропортам в Запорожье и Николаеве.