"Російські військові повністю припинили рух із півночі у напрямку Києва", - Олексій Арестович

За його словами, загрози великим містам немає, а оборонна операція проходить успішно.

27 лютого, Радник глави Офісу президента Олексій Арестович провів брифінг в Офісі президента щодо поточної ситуації у містах України, де точаться бої з російськими військовими.

За його словами, російські військові повністю припинили рух із півночі у напрямку Києва, деякі підрозділи відходять. Чернігів та Суми – тиша. Спроба денного входу у глибину Харкова провалилася. Щодо Куп'янська – ситуація з'ясовується. Маріуполь – тримається.

"Бердянськ зайнятий російсько-окупаційними військами, там не було наших військ. У бік Херсона підходять невеликі резерви з Криму. 11 військових десантних кораблів РФ вийшли з гавані та шукають пригоди біля Одеси", - каже Арестович.

Він додав, що було здійснено три ракетні удари по Києву: один невідомо де, один збитий, ще один потрапив до Софіївської Борщагівки. Дані з'ясовуються. Також були повітряні удари по аеродрому в Житомирі та Запоріжжі.

Арестович також пояснив, у яких випадках спрацьовує повітряна тривога.

"Повітряна тривога звучить у багатьох містах, але вона не завжди означає, що ракети або літаки прямують безпосередньо на місто. Вона оголошується скрізь за фактом їхнього зльоту, тому що незрозуміло, куди відлітають ракети. І громадянам треба втекти на цей час", - додав він.

Арестович наголосив, що загалом оборонна операція проходить вдало. Втрати противника: 4000 особового складу (близько 1500 убитих і 3000 поранених), знищено та пошкоджено 27 літаків, вертольотів — 26, танків — близько 150, бойових броньованих машин — понад 700, знарядь — близько 70, ЗР 4, 2

"Вранці на нас чекає ще низка хороших новин. За дві доби понад 100 тисяч резервістів прибуло до ЗСУ та ТРО. Загрози великим містам немає", - підсумував радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, що пізно ввечері 27 лютого російськими військами було завдано ударів по аеропортах у Запоріжжі та Миколаєві.