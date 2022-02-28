Війська окупантів знизили темпи наступу та зазнають великих втрат

Станом на ранок понеділка, 28 лютого, російські війська знизили темпи наступу, але продовжують спроби проривів на окремих ділянках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти продовжили завдавати повітряних ударів по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами, військовим та критичним важливим об'єктам інфраструктури, населеним пунктам та бойовим підрозділам.

Війська РФ також завдали ракетного удару по житлових будинках у Житомирі та Чернігові.

При цьому спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Українці успішно відбивають атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах і змушують ворога відмовлятися від наступу.

Так, артилерійським вогнем лише однієї з українських бригад знищено понад п'ять колон ворожої техніки та живої сили противника.

"Противник деморалізований і зазнає великих втрат. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда та реальність різняться", — йдеться у повідомленні.

На початку дня російські війська намагалися відновити наступ у напрямку Києва з півночі наведенням понтонної переправи через Ірпінь у районі Демидова.

Російські війська також завдали ракетних ударів по Миколаївському міжнародному аеропорту, повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Окупанти били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили у злітну смугу та перон.