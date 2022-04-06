Кабмин разрешил использование теробороной с 24 февраля артиллерии и ракетных систем

Правительство предоставило право членам добровольческих формирований территориальных общин использовать стрелковое оружие и другие виды вооружений. Соответствующее постановление №403 Кабинет министров принял 5 апреля.

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Решение вступило в силу со дня опубликования, но его действие при этом распространяется на период с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное военное вторжение России в Украину.

В частности, под стрелковым оружием в данном контексте понимается огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов.

В качестве "других" видов вооружения указаны артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые или неуправляемые ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты.

До этого теробороне было разрешено использовать только личное охотничье оружие и патроны к нему. Более того, Кабмин также разрешил перевозить или переносить все разрешенное теробороне оружие в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса или футляра, однако лишь при выполнении задач территориальной обороны.

При этом перенос или перевозка бойцами оружия и боеприпасов к нему должна проводиться с разрешения командира соответствующего добровольческого формирования.

Напомним также, что 26 марта Кабмин решил направить почти 6 миллиардов гривен образовательных субвенций, накопленных на счетах местных бюджетов по состоянию на 1 января, на территориальную оборону, продовольственные нужды, эвакуацию населения с опасных территорий и их обустройство.

Ранее, 15 марта, Верховная Рада предоставила добровольцам сил территориальной обороны статус участников боевых действий. 20 марта закон был подписан президентом Владимиром Зеленским.