Кабмін дозволив використання теробороною з 24 лютого артилерії та ракетних систем

Уряд надав право членам добровольчих формувань територіальних громад використовувати стрілецьку зброю та інші види озброєнь. Відповідну постанову №403 Кабінет міністрів ухвалив 5 квітня.

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Рішення набуло чинності з дня опублікування, але його дія при цьому поширюється на період з 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

Зокрема, під стрілецькою зброєю в даному контексті розуміється вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів.

В якості "інших" видів озброєння зазначені артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані чи некеровані ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни та гранати.

До цього теробороні було дозволено використовувати лише особисту мисливську зброю та набої до неї. Більше того, Кабмін також дозволив перевозити або переносити всю дозволені тероборони зброю в зарядженому стані і поза спеціальним чохлом, кейсом або футляром, проте лише при виконанні завдань територіальної оборони.

При цьому перенесення або перевезення бійцями зброї та боєприпасів до неї має проводитися з дозволу командира відповідного добровольчого формування.

Нагадаємо також, що 26 березня Кабмін вирішив спрямувати майже 6 мільярдів гривень освітніх субвенцій, накопичених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня, на територіальну оборону, продовольчі потреби, евакуацію населення з небезпечних територій та їхнє облаштування.

Раніше, 15 березня, Верховна Рада надала добровольцям сил територіальної оборони статус учасників бойових дій. 20 березня закон було підписано президентом Володимиром Зеленським.