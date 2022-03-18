Добровольцы теробороны получат статус участника боевых действий

Верховная Рада приняла закон (законопроект № 7151), которым расширила круг лиц, относящихся к числу участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Положения документа вносят изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В частности, добровольцы теробороны смогут получить статус участника боевых действий. В случае получения инвалидности в боевых действиях, будет считаться, что инвалидность получена в результате войны.

Кроме того, закон вводит соцзащиту новой категории лиц – семьи погибших защитников Украины.

"С первого дня военной агрессии против Украины в ряды обороны нашего государства присоединились сотни тысяч добровольцев. Военнослужащие продолжают сообщать об очередях из граждан, которые выражают желание защищать суверенитет и территориальную целостность страны", — отметили в Раде.

Отметим, что в Украине также успешно работает интернациональный легион территориальной обороны. Создано специальное подразделение, которое уже выполняет боевые задачи для Главного управления разведки Министерства обороны.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании подразделения из иностранных добровольцев 27 февраля, три дня спустя после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

На следующий день глава государства подписал указ о временном введении с 1 марта безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион, кроме граждан РФ.