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Украинские ВМС сорвали высадку десанта РФ на побережье Черного моря
Оккупационные войска попытались высадить десант в Черноморской оперативной зоне, но Военно-морские силы Украины успешно противостояли этому, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
Продолжаются ожесточенные бои за Киев. Украинская авиация перехватывает штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над столицей.
При этом ВСУ наращивают группировку, которая обороняет Киев на северном и северо-восточном направлениях.
На Донбассе украинские войска перешли к маневренным действиям.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на многие километры от города. Разбитая техника и много трупов", — сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай он.
По всей стране продолжается мобилизация, в том числе формирование теробороны и корпуса резерва.
Напомним, ВСУ ликвидируют российскую технику, которая прорвалась в центр Харькова. А под Васильковым загорелась нефтебаза, которую обстреляли россияне.
В Киеве снаряд попал в захоронение ядерных отходов киевского филиала "Объединения Радон", но за пределами санитарно-защитной зоны угрозы населению пока нет. В столице продолжаются бои, при этом российская ДРГ расстреляла автомобиль с многодетной семьей.