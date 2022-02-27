Украинские ВМС сорвали высадку десанта РФ на побережье Черного моря

Оккупационные войска попытались высадить десант в Черноморской оперативной зоне, но Военно-морские силы Украины успешно противостояли этому, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

Продолжаются ожесточенные бои за Киев. Украинская авиация перехватывает штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над столицей.

При этом ВСУ наращивают группировку, которая обороняет Киев на северном и северо-восточном направлениях.

На Донбассе украинские войска перешли к маневренным действиям.

"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на многие километры от города. Разбитая техника и много трупов", — сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай он.

По всей стране продолжается мобилизация, в том числе формирование теробороны и корпуса резерва.

Напомним, ВСУ ликвидируют российскую технику, которая прорвалась в центр Харькова. А под Васильковым загорелась нефтебаза, которую обстреляли россияне.

В Киеве снаряд попал в захоронение ядерных отходов киевского филиала "Объединения Радон", но за пределами санитарно-защитной зоны угрозы населению пока нет. В столице продолжаются бои, при этом российская ДРГ расстреляла автомобиль с многодетной семьей.